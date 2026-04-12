Allerta Meteo per la Campania | previsti venti forti

La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta meteo per la Campania, in base alle previsioni del Centro Funzionale. La segnalazione riguarda venti provenienti da sud-est, con raffiche intense, e un mare molto agitato. Sono previste mareggiate lungo le coste esposte, che potrebbero interessare alcune zone della regione nelle prossime ore. La situazione richiede attenzione alle condizioni del mare e alle possibili conseguenze sui territori costieri.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Allerta meteo su tutta la regione: previsti venti fortiL’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio, fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. Temporali e venti forti, allerta meteo gialla su tutta la CampaniaTempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta... Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento