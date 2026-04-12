A poco più di un mese dalla conclusione del campionato, si cominciano a delineare le strategie di mercato per la stagione 20262027. Tra le decisioni prese, l’allenatore ha comunicato di voler mantenere solo dieci giocatori della rosa attuale, puntando a un rinnovamento importante. Le scelte riguardano diversi elementi, mentre si pensa anche a eventuali inserimenti per rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni.

A poco più di un mese dalla fine del campionato è tempo di pensare alle mosse di mercato per migliorare le rose in vista della prossima stagione. Allegri ha presentato la lista di mercato alla dirigenza del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it In casa Milan c’è fiducia nel riuscire a trattenere Massimiliano Allegri sulla propria panchina nonostante le sirene che arrivano dalla nazionale italiana e dal Real Madrid con il tecnico che sta già iniziando a lavorare per il miglioramento dell’organico. Il tecnico ha già avuto diversi contatti con la dirigenza per presentare le sue idee in ottica futura, andando a comporre una lista di calciatori che vorrà ancora a disposizione per la prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri ribalta il Milan per il 2026/2027: ne vuole tenere solo dieci

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