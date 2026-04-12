Durante la partita tra Milan e Udinese, l'allenatore ha scelto il modulo 4-3-3, ma la difesa della squadra ha mostrato numerose crepe nel corso dell'incontro. La linea difensiva ha rischiato più volte di subire gol, evidenziando difficoltà nell'organizzare le uscite e nel controllare gli attaccanti avversari. La disposizione tattica adottata non ha evitato i problemi che si sono manifestati durante tutta la gara.

Milan-Udinese è stata una 'non' partita per i rossoneri: il Diavolo di Massimiliano Allegri non è sceso in campo giocando con scarsa voglia e zero attitudine. Per la prima volta in stagione i rossoneri prendono una tranvata dritta nei denti e lo fanno proprio quando Allegri aveva deciso di puntare dal primo minuto sul 4-3-3, modulo mai usato dal Milan salvo in alcune circostanze particolari. E si è visto come la squadra non fosse tatticamente pronta a giocare con questo modulo. In attacco non si è vista la spinta sugli esterni auspicata con il cambio. Solo Pulisic nel primo tempo ha acceso qualche volta la fiamma rossonera, ma con giocate individuali che prescindono da ogni tattica (qui le pagelle dei rossoneri).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri ha perso la strada: la difesa del Milan con il 4-3-3 ha tantissimi problemi

Al Milan ha perso il gol, in Nazionale ha perso la fascia: dentro la crisi di PulisicChi sperava di ritrovare un Christian Pulisic brillante e decisivo in Nazionale è rimasto deluso.

Vocalelli sicuro: “Il Milan non ha perso lo scudetto. Allegri ha il merito di …”"Il Milan non ha perso lo scudetto; stavolta il vantaggio di non giocare le Coppe ha avuto un effetto minore.

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