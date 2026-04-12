Allegri ha ceduto ai sapientoni e da lui non te lo aspetti

Dopo la partita, l’allenatore ha commentato il cambio di modulo, affermando che non ha influenzato il risultato. Il Milan è passato al 4-3-3, ma lui ha insistito sul fatto che la sconfitta non dipende da questa decisione tattica. Le sue parole sono state accolte con scetticismo dai tifosi e dagli esperti presenti. La discussione sulla scelta di formazione continua a essere al centro del dibattito post-partita.

Franco Ordine sul Corsport critica la decisione di aggiungere un attaccante e passare al 4-3-3: "Il rischio di disperdere il lavoro di un anno" Cm Como 15012026 - campionato di calcio Serie A Como-Milan foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Non sempre cambiare garantisce il miglioramento. Max Allegri ha resistito per mesi a questa tentazione dettata dai sapientoni del giorno dopo. Poi, però, ha ceduto e ieri contro l’Udinese ha schierato i rossoneri col 4-3-3 ed è finita malissimo. Ieri tutto quel patrimonio, accumulato nel girone di andata (42 punti), è andato disperso per la fasulla idea che aggiungendo un...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri ha ceduto ai sapientoni e da lui non te lo aspetti Il papà di Gatti: “Incontro con Allegri molto importante: lo ha formato sotto tanti aspetti”Si è parlato molto, durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, di un possibile trasferimento di Federico Gatti dalla Juventus al Milan. Lucia Ilardo a letto con Renato al GF, lui lo racconta a Blu: “Te l’ha detto che me l’ha data?”Renato Biancardi si vanta della notte trascorsa con Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip.