Oggi pomeriggio, il Ravenna affronta in trasferta il Pontedera nell’ultima partita della stagione regolare. La squadra ospite schiera Viola e Italeng, mentre il match si gioca allo stadio Mannucci con inizio alle 17. La formazione di casa si presenta con l’obiettivo di conquistare punti davanti al proprio pubblico, mentre il Ravenna si prepara a una sfida importante prima dei playoff.

L’ultima della classe per l’ultima trasferta di regular season. Il Ravenna gioca oggi pomeriggio a Pontedera (stadio Mannucci, fischio d’inizio alle 17.30, arbitro Diop di Treviglio; diretta a pagamento su Sky) l’ultimo match in trasferta della stagione regolare. Ed è un testacoda visto che i toscani, protagonisti di una lunghissima serie di gare senza vittorie (21), con 20 punti sono scivolati addirittura a -10 dalla penultima. Le possibilità di evitare la retrocessione sono remote. Al Ravenna interessa poco lo status degli avversari. L’undici di mister Andrea Mandorlini è tutto proteso ad arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - All’assalto del Pontedera con Viola e Italeng. Il Ravenna non la prende sottogamba

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