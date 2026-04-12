Martedì 14 aprile alle 18, il Cineclub Arsenale di Pisa propone la proiezione del film

Martedì 14 aprile, alle 18, il Cineclub Arsenale di Pisa ospita la proiezione del film Francesco (1989) di Liliana Cavani, ultimo appuntamento della sezione dedicata alla rassegna cinematografica nell’ambito del programma “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”. L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale promosso dall’ Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura, che intende rileggere l’eredità francescana alla luce delle grandi sfide del presente, promuovendo il dialogo tra culture, religioni e saperi. La rassegna si distingue...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Arsenale "Francesco" Visto da Liliana Cavani. Incontro con la regista

Liliana Cavani per tre giorni ci racconterà il suo san FrancescoÈ già sold out l’evento clou delle celebrazioni urbinati per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi.

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