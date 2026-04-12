Il governo sta preparando una richiesta di deroga all’Unione Europea per gestire i rincari nei settori dell’energia e dei carburanti. La situazione sui mercati energetici si manifesta con una crescente instabilità, che potrebbe influenzare negativamente l’economia nazionale. La decisione arriva in un momento in cui si temono effetti di una possibile contrazione economica legata alle difficoltà nel settore energetico.

Il rischio di una contrazione economica nazionale si aggrava a causa dell’instabilità nei mercati dei combustibili e dell’energia, spingendo il governo verso una richiesta di flessibilità fiscale presso l’Europa. Giancarlo Giorgetti ha espresso forti preoccupazioni per la tenuta del sistema produttivo, legando la stabilità dei conti pubblici all’evoluzione del conflitto in Iran. L’allarme del MEF sulla tenuta del sistema economico. La prospettiva di una recessione è diventata un tema centrale nelle valutazioni del Ministero dell’Economia. Giancarlo Giorgetti, parlando ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha evidenziato come l’attuale scenario energetico, alimentato dalle tensioni belliche in territorio iraniano, metta a rischio la crescita del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme economia: il governo punta alla deroga UE per i rincari

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