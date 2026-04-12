Alla vigilia del viaggio in Africa Leone ricorda i martiri di Abitene

Il Papa ha annunciato che domani partirà per un viaggio in Africa. Prima di partire, ha ricordato i martiri di Abitene, un episodio storico della Chiesa. La partenza è prevista per il giorno successivo, e il Papa ha espresso il suo pensiero sui martiri, senza aggiungere ulteriori dettagli. La visita in Africa sarà la prima di questo tipo per il Papa quest'anno.

. «L’Eucaristia domenicale è indispensabile per la vita cristiana», ha affermato al Regina Caeli da piazza San Pietro. «Domani partirò per il Viaggio apostolico in Africa, e proprio alcuni martiri della Chiesa africana dei primi secoli, i Martiri di Abitene, ci hanno lasciato in merito una bellissima testimonianza. Di fronte all’offerta di avere salva la vita a patto che rinunciassero a celebrare l’Eucaristia, hanno risposto di non poter vivere senza celebrare il giorno del Signore». «È lì - ha spiegato il Papa - che si nutre e cresce la nostra fede. È lì che i nostri sforzi, pur limitati, si fondono come azioni delle membra di un unico corpo nella realizzazione di un unico grande progetto di salvezza che abbraccia tutto il genere umano.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Alla vigilia del viaggio in Africa, Leone ricorda i martiri di Abitene Masone ricorda i 13 martiri fucilati dalle SS alla vigilia di Pasqua del 1944Era l’8 aprile del 1944, la vigila di Pasqua, quando tredici patrioti tenuti prigionieri a Villa Bagnara, allora sede del locale comando tedesco,... Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo.