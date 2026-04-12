Alessandro Barbero a spasso nelle vie di Torino per combattere i pregiudizi sulla disabilità

Il noto storico e divulgatore ha visitato le strade di Torino in una puntata della rubrica di Rai Cultura. L’obiettivo è sensibilizzare sulla disabilità attraverso un'uscita senza l’uso di strumenti di supporto. La trasmissione è stata condotta da Fiamma Satta all’interno del programma pomeridiano “Geo”, trasmesso lunedì 13 aprile alle 16. La puntata ha mostrato l’approccio diretto del protagonista con la città e con le persone incontrate lungo il percorso.

È Alessandro Barbero il protagonista della nuova puntata di "A Spasso Con Te", la rubrica di Fiamma Satta all’interno di "Geo", il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda lunedì 13 aprile dalle 16.10 su Rai3.Lo storico, medievista e scrittore.🔗 Leggi su Torinotoday.it Alessandro Barbero all’Università di Urbino. La risposta sulla censura del video sulla riforma della giustiziaOspite all’inaugurazione del 520esimo anno accademico, il professore ha tenuto una lectio magistralis sul Medioevo e rispondendo ai cronisti ha detto... Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliatoAlessandro Barbero, noto divulgatore, è stato criticato per un video pubblicato sui suoi canali social, nel quale annuncia che voterà “no” al...