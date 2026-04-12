Alessandria e Asti | il tavolo strategico per rilanciare l’economia

Lunedì 13 aprile, presso l’hotel Al Mulino di San Michele di Alessandria, si terrà un incontro tra rappresentanti di diverse istituzioni e imprese locali. L’obiettivo è discutere le strategie per sostenere lo sviluppo economico nelle aree di Alessandria e Asti. La riunione si svolgerà dalle 9 alle 13 e vedrà la partecipazione di vari soggetti coinvolti nel tessuto produttivo della zona.

Lunedì 13 aprile, dalle ore 9 alle 13, l’hotel Al Mulino di San Michele di Alessandria ospiterà un confronto strategico volto a delineare le traiettorie di crescita del comparto Alessandria-Asti. L’incontro, parte del percorso itinerante denominato Staffetta Cisl Piemonte, riunirà amministratori locali, rappresentanti delle imprese e specialisti per discutere di infrastrutture, economia e valorizzazione delle risorse del territorio. Il programma della giornata, inserito nel ciclo denominato Territori in dialogo, mira a formulare proposte concrete per lo sviluppo regionale partendo dalle necessità specifiche delle comunità locali. La gestione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria e Asti: il tavolo strategico per rilanciare l’economia Alessandria in ascesa: +10,5% export, Asti scendeIl 2025 ha segnato una netta divergenza economica tra le due province del Basso Piemonte, con Alessandria che registra un incremento dell'export pari... Paduli: Avvocato sfida il Comune, un piano per rilanciare economiaPaduli al voto: l'avvocato Bonavita sfida la continuità, un progetto condiviso per il futuro del Comune L’avvocato Daniele Bonavita ha ufficializzato...