Aldo Torchiaro | Ignoti entrati in casa mia Vado avanti non ho paura

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2026, ignoti sono penetrati nell’abitazione di un residente, che ha annunciato di non aver paura e di voler continuare la propria vita normalmente. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili dell’intrusione, ma al momento non ci sono ancora dettagli sui sospetti o sulle motivazioni dell’episodio. La famiglia coinvolta ha riferito di aver chiamato le forze dell’ordine subito dopo aver scoperto l’intrusione.

(Adnkronos) – Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2026, ignoti si sono introdotti nell’abitazione romana del giornalista del Riformista Aldo Torchiaro, forzando gli infissi in acciaio anti effrazione della portafinestra del balcone e sollevando la tapparella per introdursi nell’appartamento mentre il giornalista dormiva nella stanza accanto. Non è stato sottratto nulla, alcuni oggetti nel salone sono stati spostati. "Un fatto inquietante. Non sono stati rubati effetti personali, ma è stato aperto il mio zaino dove ho il computer con tutto quello scrivo, con le mie inchieste", denuncia lo stesso giornalista sui social. "I carabinieri che hanno fatto il primo sopralluogo parlano di tentato furto molto atipico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mattia Casse: “Contento di quello che ho messo in campo oggi. Per le Olimpiadi vado avanti per la mia strada”È andato in scena questa mattina il SuperG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

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