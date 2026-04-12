Alcaraz registra con il telefono il tuffo di Sinner e rilancia la sfida | scene esilaranti a Monte Carlo
Durante un evento a Monte Carlo, Jannik Sinner si è trovato a dover tuffarsi dal trampolino alto, dopo aver vinto una partita. Un compagno di gioco ha ripreso la scena con il telefono, mentre scherzava con lui. La registrazione mostra il momento del tuffo e ha suscitato alcune risate tra chi era presente. La scena ha attirato l'attenzione di chi segue i giocatori durante l'evento.
Jannik Sinner è costretto a tuffarsi dal trampolino alto dopo il trionfo a Monte Carlo. A riprendere la scena con lo smartphone c'è Carlos Alcaraz, che scherza con l'azzurro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner-Alcaraz in finale a Monte Carlo, quando e a che ora si gioca la sfida che assegna il numero 1Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: in palio il titolo e il numero 1 del ranking mondiale.
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