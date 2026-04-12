Alcaraz registra con il telefono il tuffo di Sinner e rilancia la sfida | scene esilaranti a Monte Carlo

Durante un evento a Monte Carlo, Jannik Sinner si è trovato a dover tuffarsi dal trampolino alto, dopo aver vinto una partita. Un compagno di gioco ha ripreso la scena con il telefono, mentre scherzava con lui. La registrazione mostra il momento del tuffo e ha suscitato alcune risate tra chi era presente. La scena ha attirato l'attenzione di chi segue i giocatori durante l'evento.