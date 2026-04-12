Albizzate accoglie 80 baby sindaci | il futuro della politica è qui

Lunedì 13 aprile alle 9:30, nella Sala Piotti di Albizzate, si svolgerà il Terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi, a cui parteciperanno 265 studenti provenienti da tutto il paese. L’evento vedrà la presenza di 80 giovani sindaci, scelti tra i rappresentanti delle diverse regioni italiane, e rappresenta un’occasione di confronto per il futuro della politica giovanile.

Lunedì 13 aprile, alle ore 9:30, la Sala Piotti di Albizzate ospiterà il Terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), un evento che vedrà la partecipazione di 265 studenti provenienti da ogni regione d’Italia. L’adunata porterà a concentrarsi in questo comune della provincia di Varese ben 80 sindaci dei ragazzi, i quali saranno accompagnati da 80 docenti referenti per una giornata dedicata alla cittadinanza attiva. Il giuramento dei giovani amministratori e le autorità coinvolte. Il cuore dell’incontro sarà la Cerimonia di Giuramento, un momento solenne che si svolgerà al suono dell’Inno di Mameli. Durante questa fase, gli studenti assumeranno ufficialmente il proprio impegno civile, dando voce ai principi contenuti nella Costituzione davanti alle istituzioni presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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