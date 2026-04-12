Albissole miracolo al 90? | pareggio eroico nel finale di recupero

Al Albissola, il match si è concluso con un pareggio nel finale di recupero, dopo una partita che ha visto i biancazzurri impegnati in una rimonta difficile. Il campo si è trasformato in uno scenario di grande intensità, con i giocatori che hanno lottato fino all’ultimo minuto. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato i tifosi senza parole, dopo un finale ricco di emozioni e colpi di scena.

Il campo di Albissola si è trasformato in un teatro di pura resilienza sportiva, dove il cuore dei biancazzurri ha prevalso sulle difficoltà tattiche e sugli episodi controversi. In una sfida accesa che ha l’Albissole recuperare un pareggio cruciale al sessantaseiesimo minuto contro il Ca De Rissi, la squadra guidata da Cattardico ha dimostrato una tempra fondamentale per le sorti del campionato, mentre a pochi chilometri di distanza la Praese subiva un colpo durissimo con la sconfitta per 3-2 sul campo del Savona. La reazione dei ceramisti: tra tempesta agonistica e carattere. Non è stata una passeggiata per i ragazzi di Cattardico, che hanno dovuto lottare contro il tempo e contro un avversario ben organizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albissole, miracolo al 90?: pareggio eroico nel finale di recupero Il Lecco è indemoniato nel finale: a Trento è pareggio in pieno recuperoIl Lecco torna dal Briamasco di Trento solo con un pareggio, riacciuffato in extremis. Il recupero. L’Ostiamare avanti di due gol a Teramo. Nel finale gli abruzzesi acciuffano il pareggioTeramo 2 Ostiamare 2 (3-4-2-1): Torregiani, Botrini, Alessandretti, Bruni (69’ Sereni); Salustri (77’ Kunze), Borgarello Vitali, Angiulli (69’...