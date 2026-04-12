Albissole-Ca De Rissi battaglia elettrica | pareggio in vetta

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026, il campo del Faraggiana a Albissole ha ospitato un match decisivo tra le squadre locali e il Ca De Rissi, entrambe impegnate nella corsa alla promozione in Eccellenza. La partita si è conclusa con un pareggio, mantenendo le due squadre in vetta alla classifica e alimentando la tensione tra gli spettatori presenti.

Il campo del Faraggiana a Albissole si è trasformato in un palcoscenico di pura tensione agonistica questa domenica 12 aprile 2026, mentre l’Albissole affrontava il Ca De Rissi in una sfida che pesa come un macigno sulla corsa all’Eccellenza. Al termine della prima frazione di gioco, il punteggio vede le squadre divise sul pareggio di 1-1, in un contesto dove ogni singolo punto determina la gerarchia del Girone A di Promozione. Mentre i padroni di casa cercavano di consolidare il primato per allungare in vetta, gli ospiti di Cattardico hanno dimostrato la loro proverbiale capacità di mettere in difficoltà chiunque, confermando il valore di una squadra che punta alto nel campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albissole-Ca De Rissi, battaglia elettrica: pareggio in vetta Sarzana sale: pareggio Lucio ridisegna la vetta UISPLa ventiduesima giornata del campionato UISP Massa-Carrara si è conclusa con risultati che ridisegnano la mappa della competizione dilettantistica... Leggi anche: Us Città di Fasano, pareggio in trasferta a Pompei: la vetta è a cinque punti