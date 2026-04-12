Inizia la sesta edizione della Paper Week, un evento promosso da Comieco, che si svolge anche a Manfredonia. Durante questa settimana, vengono organizzate nove iniziative in tutta la regione Puglia e dieci impianti sono aperti al pubblico per mostrare il processo di riciclo di carta e cartone. L’evento coinvolge diverse località e mira a illustrare le fasi della lavorazione e il recupero di questi materiali.

AL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE. Bari – 7 aprile 2026. Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai. Oltre alla provincia di Bari, sono coinvolte anche le province di Foggia, Lecce e Brindisi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al via la VI edizione della Paper Week anche a Manfredonia

Al via la VI Edizione della Paper Week di Comieco: in Puglia 9 iniziative e 10 impianti aperti: c’è la Spagnuolo di ManfredoniaAL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE.

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