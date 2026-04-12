Al San Gerardo inaugurata la nuova risonanza magnetica con colori e suoni che calmano l' ansia

È stata aperta al pubblico una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica presso il presidio sanitario locale. Questa tecnologia integra colori e suoni personalizzabili, pensati per ridurre l’ansia durante l’esame. La struttura si rivolge a pazienti claustrofobici e bambini, offrendo un’esperienza più confortevole rispetto alle apparecchiature tradizionali. L’innovazione mira a migliorare la tollerabilità delle procedure diagnostiche, adattandosi alle preferenze di ciascun utente.

Una risonanza magnetica che fa meno paura, con colori e suoni scelti dal paziente e molto più tollerabile anche dalle claustrofobiche e dai bambini. Oltreché precisissima e sostenibile per l'ambiente. La nuova macchina è stata inaugurata nella giornata di venerdì 10 aprile nel reparto di.🔗 Leggi su Monzatoday.it All'ospedale di Sondrio inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazioneIn Radiologia è in funzione un'apparecchiatura che garantisce oltre 6000 esami all'anno e avanguardia a livello diagnostico Innovazione tecnologica,... Risonanza magnetica a prova di ansiaUn salto tecnologico che trasforma la diagnostica in esperienza sensoriale, fra musica rilassante e ambiente colorato.