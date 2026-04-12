Nel suo primo match sulla panchina del Tottenham, Roberto De Zerbi ha visto la sua squadra perdere in casa di un Sunderland considerato modesto. La sconfitta ha portato il tecnico a rendersi conto della difficoltà del compito che lo attende, con la possibilità concreta di una retrocessione che già prima della partita rappresentava una minaccia per il club.

Roberto De Zerbi ha perso all’esordio col suo Tottenham in casa di un modestissimo Sunderland e ora rischia seriamente la retrocessione (non che prima non la rischiasse ndr). Gli Spurs hanno tirato di più in porta (6 a 2) e hanno tenuto meno la palla rispetto agli avversari. In Inghilterra (sia il Guardian che il Times) si chiedono se andare al Tottenham e firmare per 5 anni sia stata la scelta migliore, se dopo due mesi il rischio di finire in Championship è più che concreto. De Zerbi prende il Tottenham per 5 anni e rischia la retrocessione. Scrive così il Guardian: “ De Zerbi, il terzo allenatore del Tottenham in questa stagione, vorrebbe che i suoi giocatori tornassero ai fasti di un tempo e riproponessero il calcio offensivo e rischioso che praticavano sotto la guida di Ange Postecoglou.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al gol del Sunderland, De Zerbi ha compreso l’enormità del compito che lo attende

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