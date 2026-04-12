Aiuto la montagna brucia | allarme ad Angri domate le fiamme a Lettere

Nella mattinata di oggi, le autorità sono intervenute per domare un principio di incendio sulla montagna nella zona di Lettere, nel comune di Angri. La segnalazione è arrivata da cittadini che hanno notato le fiamme, e le squadre di emergenza sono state subito allertate. Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti nelle ore successive, riuscendo a controllare il rogo prima che si estendesse ulteriormente.

“Rispondo anche qui ai cittadini che hanno segnalato un principio di incendio sulle nostre montagne. La zona è Lettere, ed è stato segnalato alle autorità già stamattina”. Questa la rassicurazione del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli. “Ora è sotto controllo”, ha aggiunto il primo cittadino.🔗 Leggi su Salernotoday.it Incendio in un magazzino a Segromigno in Monte, domate le fiammeCAPANNORI – Un incendio in un magazzino a Segromigno in Monte ha impegnato questa mattina le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Lucca. Un'auto prende fuoco mentre percorre la Statale 76, le fiamme domate da una volante della StradaleANCONA – Intervento della polizia stradale per soccorrere un’automobilista alle prese con un principio di incendio della sua vettura. Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga