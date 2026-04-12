La seconda missione della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza, ha subito un rallentamento nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 a Barcellona a causa del maltempo. La flotta, composta da diverse imbarcazioni, si trovava nel porto spagnolo in attesa di proseguire il viaggio, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito la partenza. È stata quindi avanzata una richiesta di intervento per risolvere la situazione.

La seconda missione della Global Sumud Flotilla, organizzata per portare aiuti umanitari verso Gaza, ha subito un rallentamento operativo nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 a Barcellona. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la partenza effettiva dei mezzi è stata posticipata di uno o due giorni rispetto alla tabella di marcia iniziale, costringendo le imbarcazioni a spostarsi all’interno del porto catalano verso altre strutture per garantire la necessaria sicurezza. Il momento della partenza simbolica si è svolto presso il Moll de la Fusta, dove la presenza politica è stata marcata da figure come l’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, e la segretaria generale di Podemos, Ione Belarra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aiuti per Gaza: la flotta bloccata dal maltempo, scatta la richiesta

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