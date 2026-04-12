Air France-KLM | l’Olanda ferma i bonus milionari dei manager

Il governo olandese ha deciso di intervenire e bloccare i bonus milionari e gli stipendi dei dirigenti di Air France-KLM, esercitando il proprio ruolo di azionista. La decisione riguarda le retribuzioni del top management della compagnia aerea, con un'attenzione particolare alle somme previste per i vertici aziendali. La mossa si inserisce nel contesto di una gestione più rigorosa delle remunerazioni dei dirigenti nel settore aeronautico.

Il governo olandese ha deciso di esercitare il proprio potere di azionista per bloccare i premi e gli stipendi spettanti ai vertici di Air France-KLM, puntando il dito contro le retribuzioni del top management. La mossa, annunciata dal ministro delle Finanze Heinen, nasce dalla volontà di opporsi formalmente ai pacchetti retributivi approvati negli organi di governo della compagnia, partendo dalla posizione dell’amministratore delegato Ben Smith. I numeri che hanno scatenato la protesta istituzionale sono estremamente sbilanciati: Ben Smith ha infatti percepito bonus per una cifra pari a 5,1 milioni di euro, un importo che risulta essere più del triplo rispetto a quanto incassato dal suo subordinato, l’amministratore delegato di KLM.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Air France-KLM: l’Olanda ferma i bonus milionari dei manager Leggi anche: Voli, aumentano i prezzi per il caro-carburante: da Air France a Klm, ecco tutte le nuove tariffe (e da quando entreranno in vigore) Incendio a bordo: Air France atterra d’emergenza con 469 passeggeri.Un aereo di linea Air France ha vissuto momenti di grande tensione durante un volo dalla Martinica a Parigi, a causa di un guasto a un motore che ha...