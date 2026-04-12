Ai domiciliari aggredisce i giornalisti di Rete4 | 63enne di Ostia torna a Rebibbia

Un uomo di 63 anni residente a Ostia, ai domiciliari, è stato protagonista di un episodio che ha coinvolto i giornalisti di Rete4. Durante un'intervista sul marciapiede, l'uomo ha aggredito i reporter, dimostrando un comportamento insolito per chi si trova sotto restrizioni domiciliari. Dopo l'episodio, è stato riportato in carcere a Rebibbia.

Ha scambiato il marciapiede per il salotto di casa, dimenticando di essere agli arresti domiciliari. Una spavalderia che lo ha spinto davanti alle telecamere di Rete 4. Una prova di forza che è costata cara a un 63enne del litorale: per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.🔗 Leggi su Romatoday.it Ostia, minaccia la troupe di “Fuori dal Coro” mentre è ai domiciliari: 63enne in carcereOstia, 11 aprile 2026 – Ha minacciato la troupe di “Fuori dal Coro” durante un servizio sugli affitti non pagati a Ostia, ma quelle immagini lo hanno... Aggredisce una troupe in diretta: finisce in carcere il 63enne aiUn uomo di 63 anni, che stava scontando una misura cautelare ai domiciliari nella zona di Ostia Levante, è stato trasferito d’urgenza nel carcere di...