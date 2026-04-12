Questa mattina, il presidente del Consiglio regionale del Lazio ha partecipato alla 73ª edizione della sagra del carciofo romanesco, tenutasi a Ladispoli. La manifestazione, che si svolge da molti anni, mette in risalto il prodotto tipico locale e richiama numerosi visitatori. La sagra rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità e un'occasione per promuovere le eccellenze del territorio.

Questa mattina, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla 73ma edizione della sagra del carciofo romanesco, che si è svolta a Ladispoli. L’evento è stato oggetto di un comunicato stampa nel quale Aurigemma ha espresso il suo apprezzamento per tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione. “Ringrazio la Proloco, il Comune di Ladispoli, le aziende e tutti coloro che rendono possibile ogni anno questo straordinario evento”, ha dichiarato. Un’importante manifestazione agroalimentare. La sagra del carciofo romanesco, giunta alla sua 73ma edizione, rappresenta una vera e propria celebrazione di un’eccellenza dell’agroalimentare locale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Agroalimentare: Aurigemma, 73ma sagra carciofo di Ladispoli eccellenza che valorizza territorio

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