AgriVarese 2026 | 40 aziende accendono il cuore verde della città

Domenica 12 aprile, i Giardini Estensi di Varese sono stati il luogo scelto per l’inaugurazione di AgriVarese 2026. Quaranta aziende agricole e produttori del settore primario hanno partecipato all’evento, che si svolge nel cuore della città giardino. L’iniziativa si propone di mettere in evidenza le attività agricole locali e di promuovere la collaborazione tra operatori del settore. La manifestazione proseguirà nelle prossime settimane con varie iniziative.

I Giardini Estensi di Varese ospitano questa domenica 12 aprile l’apertura ufficiale di AgriVarese 2026, un evento che trasforma il cuore della città giardino in un centro nevralgico per la valorizzazione del settore primario. La manifestazione, che si estende anche fino all’area di Villa Mirabello, mira a creare un contatto diretto tra le realtà produttive e la cittadinanza, consolidando una rete che unisce tradizione agricola e nuove visioni di sostenibilità territoriale. Il momento dell’inaugurazione ha la partecipazione di diverse autorità, tra cui il Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e i vertici della Camera di Commercio locale....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AgriVarese 2026: 40 aziende accendono il cuore verde della città Nel cuore della città storica un’area verde dedicata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina la targa commemorativa in marmo collocata nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e via San Niccolò,... Nel cuore della città storica l’area verde intitolata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina, martedì 31 marzo, la targa commemorativa in marmo posta nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e Via San...