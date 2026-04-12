Aggressione in strada con una mannaia | arrestato un 30enne

Nel pomeriggio di sabato, un uomo di 30 anni è stato arrestato a Sondrio dopo aver aggredito un giovane con una mannaia. L’intervento delle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia locale, è avvenuto in tempi rapidi, sorprendendo il sospettato mentre si trovava ancora sul posto. La vittima ha riportato ferite, mentre l’aggressore è stato condotto in caserma. L’episodio si è verificato in una zona della città frequentata da passanti.

Aggredisce un giovane in strada con una mannaia, arrestato un 30enne. Lo sconcertante episodio è accaduto nel p0meriggio di sabato nella vicina Sondrio, quando i carabinieri della Compagnia di Sondrio e il personale della Polizia locale hanno colto in flagranza di reato l'uomo, di origini.🔗 Leggi su Leccotoday.it Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in... News - Sondrio, colpi di mannaia in strada. Una lite degenera in tentato omicidio 12/4/2026