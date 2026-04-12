Alle 15:00, durante le elezioni in Ungheria, si è registrato un'affluenza superiore al 66% dei votanti. La consultazione coinvolge due principali candidati, uno dei quali è il primo ministro in carica. La giornata elettorale prosegue con una partecipazione elevata, mentre si attendono ancora i risultati ufficiali. La competizione si svolge in un clima di grande attenzione pubblica.

Si preannuncia un record di affluenza in quelle che sono già definite elezioni storiche in Ungheria. Alle ore 15:00, a metà giornata, si è già recato alle urne il 66% dei 8.114.688 cittadini aventi diritti. Il Paese si mobilita per il voto che potrebbe porre fine all’epoca di Viktor Orban, al potere da vent’anni. A sfidarlo è il leader dell’opposizione Peter Magyar. Record alle elezioni in Ungheria Urne aperte dalle 6:00 alle 19:00 in Ungheria dove, già a metà giornata, si è raggiunto il record di affluenza. I dati dell’Ufficio nazionale elettorale comunicano che alle ore 15:00, dunque metà giornata, si è già recato alle urne il 66% degli aventi diritto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Affluenza record per le elezioni in Ungheria: alle 15:00 superato il 66%. Lo sfida tra Orban e Magyar

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