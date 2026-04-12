Affluenza record in Ungheria già nelle prime ore il 16,89% alle 9

Nelle prime ore di questa giornata di voto in Ungheria, è stata registrata un'affluenza significativa. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale, alle 9 del mattino il 16,89% degli elettori aveva già espresso la propria preferenza. La partecipazione anticipata ha superato le aspettative rispetto a precedenti consultazioni elettorali. La giornata di voto prosegue con l'apertura dei seggi su tutto il territorio.

Affluenza record nelle prime ore delle elezioni in Ungheria. Secondo i dati dell' Ufficio elettorale nazionale, alle 9 del mattino ha già votato il 16,89% degli elettori. Il dato supera nettamente il 10,31% di quattro anni fa e anche il 13,17% del 2018, confermando una partecipazione superiore alle attese. Già alle 7, dopo un'ora dall'apertura delle urne, si era registrato un primo primato, con un'affluenza del 3,46% nella prima ora, quasi il doppio rispetto all'1,82% del 2022. Tra i primi a recarsi alle urne anche i due protagonisti della sfida, Viktor Orban e Peter Magyar. L'Ufficio elettorale aggiornerà i dati sull'affluenza nel corso della giornata, con nuove rilevazioni previste alle 11, 13, 15, 17 e 18.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affluenza record in Ungheria già nelle prime ore, il 16,89% alle 9 Leggi anche: Elezioni provinciali, affluenza boom: 921 votanti su 1.029, record all'89,50% Referendum, record affluenza: alle 23 oltre il 46%. Oggi urne aperte fino alle 15Il premier questa mattina ha invitato i cittadini a recarsi alle urne condividendo su X con una sua foto con la tessera elettorale: "Pronta per il...