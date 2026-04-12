Affluenza record in Ungheria a metà giornata sfiora il 55%
Alle 13 in Ungheria, l’affluenza alle urne si attesta al 54,14%, secondo i dati ufficiali dell’Ufficio elettorale nazionale. Si tratta di una partecipazione elevata, che si mantiene ai livelli più alti registrati in questa tornata elettorale. La giornata di voto prosegue con un numero di cittadini che si reca ai seggi, mantenendo una forte presenza rispetto alle tornate precedenti.
L'affluenza alle urne in Ungheria resta ai massimi anche a metà giornata. Alle 13, secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale, ha votato il 54,14% degli elettori, confermando una partecipazione eccezionale. Il dato segna un netto balzo rispetto al 2022, quando alla stessa ora si era fermato attorno al 40%. Le urne chiuderanno alle 19.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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