Affluenza in Ungheria al 74% alle 17 già superato il totale del 2022

Alle 17, in Ungheria, il 74,2% degli aventi diritto al voto aveva già esercitato il proprio diritto, superando così la partecipazione totale registrata lo scorso anno, che si era fermata al 69,5%. La partecipazione alle urne sta attirando molta attenzione, considerando che si tratta di una mobilitazione senza precedenti in questa tornata elettorale. I dati ufficiali mostrano un incremento significativo rispetto alle precedenti consultazioni.

È una mobilitazione senza precedenti quella degli elettori ungheresi. Secondo i dati ufficiali, alle 17 aveva votato il 74,2% degli aventi diritto, superando già l'affluenza complessiva del 2022, ferma al 69,5% a fine giornata. Il dato va oltre anche il precedente storico del 1990, quando alle prime elezioni libere e multipartitiche dopo la caduta del Muro di Berlino il 65,1% degli ungheresi si recò alle urne. Con i seggi aperti fino alle 19, il risultato finale è destinato a segnare un record storico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affluenza in Ungheria al 74%, alle 17 già superato il totale del 2022 Leggi anche: Ungheria al voto, affluenza record: alle 15 ha già votato il 66% degli elettori Affluenza record per le elezioni in Ungheria: alle 15:00 superato il 66%. Lo sfida tra Orban e MagyarSi preannuncia un record di affluenza in quelle che sono già definite elezioni storiche in Ungheria.