Affluenza ai massimi storici in Ungheria al 37,98% alle 11

Alle ore 11 in Ungheria si registrava un'affluenza alle urne del 37,98%, la più alta mai rilevata fino a quel momento. L'Ufficio elettorale nazionale ha reso noti i dati ufficiali relativi alla partecipazione alle elezioni, in una giornata caratterizzata da un’ampia mobilitazione degli aventi diritto. La consultazione coinvolge i candidati Viktor Orban e Peter Magyar, con un’alta percentuale di cittadini che si sono recati ai seggi entro questa prima parte della giornata.

L'affluenza alle urne in Ungheria vola ai massimi storici. Alle 11, secondo i dati diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale, per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar ha già votato il 37,98% degli elettori, pari a 2.858.892 persone. Si tratta di un dato record, di gran lunga superiore al 25,77% registrato quattro anni fa. Il trend era emerso già nelle prime ore: alle 9 si era sfiorato il 17%, contro il 10,31% del 2022. Nel 2022 l'affluenza finale si fermò al 69,59%. Quest'anno le previsioni indicano la possibilità di superare nettamente la soglia del 70%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affluenza ai massimi storici in Ungheria, al 37,98% alle 11 Referendum Giustizia, alle 23 affluenza record in Italia al 46%. Calabria quasi al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%). Si vota fino alle 15Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di... Affluenza al referendum oltre il 37% alle 19Tempo di lettura: < 1 minuto L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 37% alle ore 19.