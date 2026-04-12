Affitti | arriva il Modello Rli 2026 sanzioni giù del 75%

In Italia, il settore degli affitti sta vivendo un cambiamento importante con l’introduzione del Modello Rli 2026, che porta nuove regole per la gestione dei contratti di locazione e delle imposte. Questo aggiornamento tecnico e fiscale mira a migliorare la trasparenza e la regolarità delle pratiche, mentre le sanzioni previste sono state ridotte del 75 per cento rispetto al passato. La novità interessa sia i proprietari che i locatari coinvolti nelle procedure di registrazione e adempimento fiscale.

Il sistema delle locazioni in Italia affronta un momento di trasformazione tecnica e fiscale senza precedenti, con il Modello Rli 2026 che introduce regole stringenti per la gestione dei contratti e delle imposte. Le nuove direttive, derivanti dal decreto correttivo della riforma fiscale e dai chiarimenti della risoluzione 56E del 13 ottobre 2025, impattano direttamente sul calcolo delle sanzioni e sulla gestione degli affitti brevi, ridefinendo i rapporti tra proprietari e fisco. La svolta della proporzionalità: sanzioni ridotte per gli errori di registrazione. Una delle novità più rilevanti che emerge dall’aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2025 riguarda l’approccio alla sanzione dimentica di registrare un contratto entro i limiti dei 30 giorni previsti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Affitti: arriva il Modello Rli 2026, sanzioni giù del 75% Modello Rli 2026, cosa cambia per sanzioni e cedolare secca: istruzioniIl mercato delle locazioni in Italia sta vivendo una fase di profonda mutazione tecnica e fiscale. Affitti brevi, nuove regole del 2026: chi rischia sanzioni salate senza partita Iva e SciaLa Legge di Bilancio ha introdotto nuove regole per gli affitti brevi in ambito turistico.