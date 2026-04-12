Durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente proveniente dal Trentino-Alto Adige ha condiviso un momento emozionante legato al parto delle sue figlie, raccontando di essere molto legata a loro. La donna ha anche commentato la sua partita, giocando con attenzione e arrivando a una decisione riguardo a una cifra di 50.000 euro. Tuttavia, alla fine, il pacco scelto conteneva 100 euro.

Nadia e Stefania, due sorelle del Trentino-Alto Adige, hanno sfidato il Dottore nella puntata del 12 aprile di Affari Tuoi. Molto somiglianti, ma non gemelle, si sono presentate unite, complici, quasi come se parlassero con una sola voce. Nadia viene da Terlano e, nella vita, è ostetrica e consulente in allattamento. Proprio sul finire della puntata, ha condiviso un aneddoto intimo e potente legato ai suoi due parti: è mamma di due bambine, e il suo racconto ha acceso nello studio un’emozione palpabile. Infine, un finale da 'rosso', che l'ha portata ad intascare una cifra piuttosto consistente. La partita di Nadia è iniziata con in mano il numero 4.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Nadia racconta del suo parto e si commuove: finale che lascia senza fiato

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