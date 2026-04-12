Dustin Rhodes, wrestler noto per la sua lunga carriera, ha espresso una critica al modo in cui il wrestling viene oggi praticato. Attraverso le sue parole, ha commentato le caratteristiche del settore attuale, senza lasciarsi influenzare da opinioni personali o giudizi. La sua riflessione si concentra sui cambiamenti avvenuti nel modo di lavorare e nelle modalità di presentazione dello sport.

Dustin Rhodes, attuale star della All Elite Wrestling, ha recentemente condiviso una riflessione molto diretta sullo stato attuale del business. Durante un’intervista, il fratello di Cody Rhodes ha parlato di come il wrestling sia cambiato nel corso degli anni, soffermandosi in particolare sulla perdita di mistero che, a suo dire, ha inciso negativamente sul prodotto. Secondo Rhodes, l’accesso sempre più facile alle informazioni e il continuo “dietro le quinte” mostrato ai fan hanno contribuito a modificare radicalmente il modo in cui il pubblico vive il wrestling. “Il wrestling ha perso il suo mistero”. Dustin Rhodes ha espresso chiaramente il suo punto di vista, sottolineando come in passato il business fosse molto più protetto rispetto a oggi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Dustin Rhodes critica il wrestling moderno

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