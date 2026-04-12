Una coppia di genitori adottivi nello Utah ha deciso di rendere pubblica l’adozione, consentendo alla madre biologica di mantenere un rapporto regolare con il bambino. La scelta ha portato a un cambiamento rispetto alle pratiche tradizionali di segretezza e ha permesso di creare una famiglia più aperta. La vicenda ha attirato l’attenzione su una modalità di adozione che coinvolge tutte le parti in modo più diretto.

Nello Utah, una decisione radicale presa da una coppia di genitori adottivi ha trasformato un legame segreto in una famiglia allargata, permettendo alla madre biologica di mantenere un rapporto costante con il figlio. La scelta di Chris e Jennifer Schoebinger di superare i limiti di un’adozione chiusa ha permesso a Steven, oggi ventottenne, di crescere con l’affetto combinato della sua famiglia d’origine e di quella adottiva. Tutto ebbe inizio quando Schauna Austin, allora ventenne, dovette affrontare la scelta di affidare il proprio figlio a una nuova famiglia perché non si sentiva pronta per l’allevamento. Dopo il parto, la giovane ebbe a disposizione solo 72 ore per stare con il piccolo, che aveva deciso di chiamare Riley.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adozione aperta: la scelta rivoluzionaria che unisce due famiglie

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