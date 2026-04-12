Durante la presentazione del suo programma elettorale a Prato, il candidato sindaco del Popolo della Famiglia è stato protagonista di un episodio di tensione. In un video diffuso online, si vede il candidato afferrare per i capelli l’inviato di un programma televisivo davanti alle telecamere, suscitando reazioni sui social e attirando l’attenzione sui fatti accaduti durante l’evento.

La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è conclusa con un episodio di forte tensione che ha immediatamente fatto il giro del web. L’evento si è svolto sabato 11 aprile 2026 davanti all’Art Hotel Museo, dove Adinolfi aveva appena illustrato le proposte della sua lista per le prossime elezioni comunali. Al termine della conferenza stampa, mentre si trovava sul marciapiede esterno alla struttura, il candidato sindaco ha incontrato Filippo Roma, inviato del programma televisivo Le Iene su Italia 1, presente a Prato per realizzare un servizio su di lui. Quello che è seguito è stato un confronto degenerato in pochi istanti.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Adinolfi contro l’inviato delle Iene: lo prende per i capelli davanti alle telecamere (VIDEO)

Elezioni comunali di Prato, Mario Adinolfi si scaglia contro l’inviato delle Iene \ VIDEOLa presentazione del programma elettorale della lista “Il Popolo della Famiglia” con il candidato a sindaco di Prato Mario Adinolfi è finita in modo...