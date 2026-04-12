Una nuova funzione su Android promette di semplificare la condivisione di contenuti, eliminando i tempi di attesa. Si chiama Tap to Share e permette di condividere file e link in modo immediato. La novità, lanciata senza grandi annunci, si integra nelle app di sistema e si attiva semplicemente toccando lo schermo. Questo aggiornamento cambia le modalità di utilizzo quotidiano degli smartphone, rendendo più rapido lo scambio di informazioni tra dispositivi.

Ci sono funzioni che arrivano in silenzio e poi, nel giro di poco, cambiano il modo in cui usiamo lo smartphone ogni giorno. “Tap to Share” sembra essere una di quelle. Niente rivoluzioni scenografiche, niente menu complicati: solo un gesto semplice, avvicinare due telefoni e lasciare che il resto accada da solo. È questa la direzione che Android sta prendendo, ed è una direzione molto chiara. Condividere senza pensarci troppo. Fino a oggi, anche le soluzioni più rapide richiedevano comunque qualche passaggio. Apri la foto, premi condividi, scegli il dispositivo, aspetti la connessione. Non è complicato, ma non è nemmeno immediato. Con Tap to Share l’idea è diversa: togliere tutto quello che sta in mezzo.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Addio attese: con Tap to Share la condivisione su Android diventa istantanea, come funziona

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