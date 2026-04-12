Addio alla primavera | a Monza torna il maltempo

A Monza si registra un peggioramento delle condizioni meteo, con una domenica di cielo coperto e previsioni di un lunedì caratterizzato da maltempo intenso. La città si sta preparando ad affrontare un cambiamento climatico, con le previsioni che indicano pioggia abbondante e condizioni atmosferiche avverse nel corso della giornata. Nessuna informazione è stata ancora comunicata su eventuali misure di sicurezza o interventi specifici.