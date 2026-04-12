Addio alla primavera | a Monza torna il maltempo
A Monza si registra un peggioramento delle condizioni meteo, con una domenica di cielo coperto e previsioni di un lunedì caratterizzato da maltempo intenso. La città si sta preparando ad affrontare un cambiamento climatico, con le previsioni che indicano pioggia abbondante e condizioni atmosferiche avverse nel corso della giornata. Nessuna informazione è stata ancora comunicata su eventuali misure di sicurezza o interventi specifici.
Monza si prepara a dire addio (almeno per un po') alla primavera. Dopo una domenica caratterizzata da cielo coperto, la città si prepara infatti a un lunedì di forte maltempo.Allerta giallaA diramare l'allerta gialla (ordinaria) sul sito istituzionale è il Comune di Monza, dove si rammenta del.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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