La comunità di Imperia e il settore della tutela ambientale piangono la perdita di Isabella Berrino, che ricopriva il ruolo di delegata provinciale del Fondo per l’Ambiente Italiano. La sua presenza ha avuto un impatto significativo nel settore, contribuendo a salvaguardare il patrimonio naturale e culturale della zona. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per chi lavora nel campo della protezione dell’ambiente e della conservazione.

La comunità di Imperia e il mondo della tutela ambientale vivono un momento di profondo lutto per la scomparsa di Isabella Berrino, figura centrale e delegata provinciale del Fondo per L’Ambiente Italiano. La notizia ha colpito duramente la delegazione locale del Fai, che ha espresso il proprio vicino dolore per la perdita di una donna che ha dedicato la propria esistenza alla salvaguardia del territorio ligure. Il lascito di una guida dedita alla valorizzazione territoriale. Per anni, la gestione delle risorse ambientali e culturali nella provincia di Imperia ha avuto in Isabella Berrino un punto di riferimento imprescindibile. La sua azione all’interno del Fai non si è limitata a un ruolo istituzionale, ma si è tradotta in un impegno costante volto a mettere i talenti e le conoscenze a disposizione delle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Isabella Berrino: l’anima del FAI che salvò l’Imperia

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