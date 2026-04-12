ADA Reina | Mefistofelico il nuovo singolo in arrivo il 17 aprile

Il 17 aprile uscirà il nuovo singolo di ADA Reina, intitolato “Mefistofelico”. La cantautrice italo-latina, il cui nome reale è Ornella Felicetti, si prepara a tornare con un brano che anticipa il suo prossimo progetto musicale. La cantante, nota nel panorama pop latinoamericano, ha annunciato la pubblicazione attraverso i suoi canali social senza ulteriori dettagli sul contenuto della canzone.

La talentuosa cantantautrice pop latino-americana italiana ADA Reina, il cui vero nome è Ornella Felicetti, è pronta a tornare sulla scena musicale con il suo ultimo singolo, “Mefistofelico”. Il brano, che promette di essere un mix di pop e musica latina, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 17 aprile. Dopo X Factor, ADA Reina ha iniziato a lavorare con la Carosello Records e ha pubblicato il suo primo singolo, “Vieni”, nel 2012. Nel 2013, ha pubblicato l’EP “Ada vs Ceri” e ha iniziato a collaborare con altri artisti, come Arisa, Moreno e Clementino. – Ha scritto il brano “Aqua de coco” per Arisa, che è stato scelto come sigla per il Padova Pride Village 2022.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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