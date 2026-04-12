Ad Alzano un’oasi contro la solitudine grazie all’associazione Casa di Agnese

A Alzano Lombardo è stata inaugurata una nuova struttura pensata per offrire supporto e socializzazione alle persone anziane. L’iniziativa, promossa da un’associazione locale, mira a creare un punto di riferimento dove gli adulti più maturi possano incontrarsi, condividere momenti e trovare un aiuto pratico nella quotidianità. La struttura si inserisce in un progetto più ampio di attenzione alle esigenze della popolazione più anziana della comunità.

Ad Alzano Lombardo ha preso forma una nuova iniziativa dedicata al benessere della persona, con l’apertura di uno spazio pensato per rispondere ai bisogni della popolazione anziana. Il progetto si inserisce all’interno degli alloggi protetti di Villa Paglia, realtà che da oltre vent’anni rappresenta un esempio consolidato di coabitazione per anziani autosufficienti ma soli. Il nuovo servizio nasce con un obiettivo chiaro: affrontare due delle principali criticità contemporanee, l’isolamento sociale nella terza età e la crescente complessità legata alle patologie neurodegenerative. Gli spazi, ricavati nella ex foresteria della villa, sono stati ripensati per favorire momenti di incontro, relazione e sostegno, offrendo al tempo stesso un’assistenza qualificata.🔗 Leggi su Bergamonews.it La casa di Hannah Montana esiste davvero: ora puoi dormirci grazie ad Airbnb (e c’è anche l’armadio segreto)A vent’anni dal debutto della serie televisiva Hannah Montana, uno dei fenomeni pop più iconici degli anni 2000, i fan avranno l’occasione di vivere... Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio WhatsAppTempo di lettura: < 1 minuto Sequestrata in casa sua dall’excompagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto ad un’amica, che...