Acquappesa scoperto il deposito illegale | denuncia al proprietario

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro hanno scoperto un deposito illegale di rifiuti nella zona di Scoglio della Regina, ad Acquappesa. Dopo un sopralluogo, hanno denunciato il proprietario dell’area. L’intervento si è concentrato sulla verifica della presenza di materiali abbandonati in modo non autorizzato, portando all’identificazione dell’illecito e al conseguente provvedimento nei confronti del soggetto responsabile.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro hanno individuato un deposito illegale di rifiuti nella zona di Scoglio della Regina, ad Acquappesa, portando alla denuncia del titolare dell’area. L’operazione ha preso di mira un terreno privato, situato sul litorale cosentino, dove le autorità hanno riscontrato un accumulo di materiali che presenta i tratti tipici di una discarica abusiva. L’ispezione nel perimetro recintato di Scoglio della Regina. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato su un appezzamento di terreno sotto la gestione di un uomo residente a Guardia Piemontese. La proprietà, chiaramente delimitata da una recinzione e protetta da un cancello, celava al suo interno una gestione incontrollata dei materiali di scarto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquappesa, scoperto il deposito illegale: denuncia al proprietario Leggi anche: Napoli, traffico illegale di farmaci: scoperto deposito con botulino e anestetici da paesi extra-UE. Officina fantasma: i Carabinieri smantellano il deposito illegaleUn’officina meccanica, formalmente chiusa da anni ma operante di fatto a Delianuova, è stata individuata come un punto critico di accumulo illegale...