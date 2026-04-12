Acireale-Nissa 0-0 | muro di Negri blocca i biancoscudati e il Savoia vola

La partita tra Acireale e Nissa si è conclusa senza reti, con il punteggio di 0-0, lasciando invariato il risultato sul campo. Il match ha visto un muro difensivo di Negri che ha impedito ai biancoscudati di segnare. Con questa conclusione, la classifica di Serie D subisce variazioni, mentre il campionato si avvicina alle fasi finali.

La sfida tra Acireale e Nissa si è conclusa con un pareggio per 0-0, un risultato che altera gli equilibri della classifica di Serie D mentre il campionato entra nella sua fase decisiva. Nonostante una prestazione convincente dei biancoscudati, che hanno dominato gran parte del confronto senza riuscire a scardinare la difesa locale, il punto ottenuto in trasferta permette al Savoia di raggiungere la vetta a quota 60 punti, dopo la vittoria ottenuta fuori casa contro la Vigor Lamecia. Il duello tattico ad Acireale e l’ostacolo dell’infortunio. Il match ha una Nissa guidata da Ciccio Di Gaetano capace di gestire con intelligenza il primo tempo, mantenendo un controllo del pallone che ha permesso di giocare con lucidità e precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acireale-Nissa 0-0: muro di Negri blocca i biancoscudati e il Savoia vola Derby Nissa-Gela: solo i biancoscudati allo stadioIl 2 aprile 2026, alle ore 15:00, lo stadio Tomaselli ospiterà uno scontro calcistico di primaria importanza per la Serie D. Nissa verso il traguardo: sfida decisiva in trasferenza all’AcirealeLa Nissa si appresta a vivere un momento decisivo per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale, affrontando domenica 12 aprile l'Acireale nello...