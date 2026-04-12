Acea Energia venduta a Plenitude | cosa cambia per un milione di romani

È arrivata la conferma dell'acquisto di Acea Energia da parte di Plenitude, controllata di Eni. Dopo mesi di trattative e passaggi ufficiali, l'operazione si è conclusa con la cessione totale di Acea Energia e dell'acquisto del 50% di Umbria Energy. Questa operazione riguarda circa un milione di clienti nella capitale e nelle aree limitrofe. La transizione avviene ora senza passaggi intermedi o comunicazioni ufficiali diverse.

Adesso è ufficiale: Acea Energia cambia pelle e passa sotto il controllo di Plenitude. Dopo i rumors e i passaggi burocratici dei scorsi mesi, il colosso energetico legato a Eni ha completato l'acquisizione del 100% della società e del 50% di Umbria Energy. Un'operazione pesante, che ridisegna il.🔗 Leggi su Romatoday.it Perfezionata l’acquisizione di Acea Energia da parte di PlenitudeFacendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del... Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia: operazione da 500 milioni di euro e 1,2 milioni di nuovi clientiFacendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del...