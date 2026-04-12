Accusato dalla suocera Assolto dai maltrattamenti | Il fatto non sussiste Il pm chiedeva la condanna

Un uomo accusato di aver maltrattato la suocera è stato assolto in tribunale con la motivazione che il fatto non sussiste. La procura aveva richiesto una condanna di un anno e due mesi di reclusione, ma il giudice ha respinto l’accusa, stabilendo che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La vicenda si è svolta davanti all’autorità giudiziaria, che ha preso la decisione finale dopo aver valutato le testimonianze e gli elementi presentati.

Era accusato di avere maltrattato la suocera. Tanto che la procura aveva chiesto per lui la condanna a un anno e due mesi di reclusione. Il gup Federica Lipovsceck, come chiedeva la difesa, venerdì scorso al termine del rito abbreviato ha invece assolto l’uomo "perché il fatto non sussiste". Protagonista della vicenda è un 71enne ravennate difeso dall’avvocato Edlira Mace. Secondo quanto ricostruito dalla procura, i contestati maltrattamenti sulla suocera erano partiti nel novembre del 2024 e culminati l’8 gennaio del 2025 in lesioni aggravate (prognosi di sette giorni) passando attraverso offese e velate minacce. La suocera (tutelata dall’avvocato Valentina Bartolini) aveva qualche anno prima deciso di andare ad abitare con i due.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accusato dalla suocera. Assolto dai maltrattamenti: "Il fatto non sussiste". Il pm chiedeva la condanna Leggi anche: "Il fatto non sussiste", assolto 40enne accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie Leggi anche: «Il fatto non sussiste»: assolto il marito accusato di maltrattamenti, i video ribaltano il processo