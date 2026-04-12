Il 12 aprile 1961, un'astronauta sovietica partì a bordo di un veicolo spaziale, compiendo un volo di meno di due ore che la portò oltre l'atmosfera terrestre. Questa missione rappresentò il primo volo umano nello spazio, segnando un passo importante nella storia dell'esplorazione spaziale. La navicella raggiunse l'orbita terrestre prima di rientrare in modo sicuro, aprendo la strada a future missioni umane nello spazio.

Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin diede il via alle missioni umane di esplorazione dello spazio. Quattro anni prima fu lo Sputnik a inaugurare l’era spaziale, mentre con lui fu l’uomo a superare i confini dell’atmosfera. Il viaggio portò Gagarin per 108 minuti fra le stelle; un’esplorazione spaziale che oggi è considerata impossibile, senza una forte e ampia collaborazione internazionale. “Vedo la Terra. È blu”. Con queste parole, il ventisettenne Yuri Gagarin, il “Cristoforo Colombo dello spazio”, sancì l’alba di una nuova era e, da quel momento, il modo in cui l’uomo ha visto l’immensità dell’universo non è stato più lo stesso. La partenza con la navicella Vostok 1, guidata da un computer controllato dalla base dopo la celebre espressione “???????!” (pojechali – “andiamo!”), fu alle ore 9:07 di Mosca.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 12 aprile, Yuri Gagarin e la conquista dello spazio

Yuri Gagarin, il primo cosmonauta nello spazio. Il viaggio che ha cambiato la storia: cosa è successo il 12 aprile 1961Il 12 aprile 1961 è una data che ha segnato un prima e un dopo nella storia dell’esplorazione spaziale.

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How One Man Changed History — and Won the World’s Heart