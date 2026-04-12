Abbaiare non è reato Condominio perde in tribunale contro un allevamento

Un tribunale ha stabilito che i cani non commettono reato quando abbaiano, respingendo le richieste di un condominio che aveva contestato il loro comportamento. La decisione riguarda i cani di un allevamento nella capitale e conferma che il loro abbaiare rientra nelle attività lecite, anche se alcuni condomini avevano segnalato fastidio. La sentenza mette quindi in discussione le limitazioni imposte agli animali domestici in relazione al loro modo di comunicare.

Vittoria in Tribunale per i cani della Capitale: hanno il diritto di abbaiare liberamente, nonostante le proteste dei bipedi sensibili d'orecchio e poco amanti degli animali. I cani romani (e i loro padroni) possono festeggiare: un giudice ha respinto la protesta di un condominio, sceso sul piede di guerra per i rumori provenienti dalla vicina associazione sportiva che si occupa di addestramento di cani ma opera anche come «pensione diurna» per i simpatici quadrupedi. Scenario della vicenda è la zona di Monte Mario Alto, in via Taverna. Lì, da anni, una struttura gestita dall'associazione sportiva «Happy dog» è invasa ogni giorno da numerosi cani: naturale il costante, vivace abbaiare delle bestie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Abbaiare non è reato". Condominio perde in tribunale contro un allevamento Servizio idrico, condominio perde la battaglia 'economica' contro la SogertIl Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2026 (Sezione Quinta), ha respinto l’appello proposto dal Condominio XXVII Settembre,... Tribunale conferma chiusura: Roy Dolce perde ricorso controIl Tribunale civile di Macerata ha confermato la chiusura definitiva del canale YouTube gestito da Roy Dolce, un accompagnatore di 52 anni originario...