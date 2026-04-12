A tutto Mir dj in scena e grande festa

Un evento dedicato alla musica e alla tecnologia ha portato in scena un dj noto, accompagnato da una grande festa. Durante la manifestazione sono stati presentati nuovi dispositivi e strumenti, con sessioni di formazione e approfondimenti sul settore del business musicale. La serata ha visto anche una sfilata di altri dj e si è conclusa con un party presso il locale Peter Pan. La giornata ha coinvolto appassionati e professionisti del settore.

Le tecnologie, anche da testare, la formazione e il business, ma anche una sfilata di dj e pure un party al Peter Pan. Da oggi e fino a martedì alla fiera di Rimini c’è il Mir- Multimedia Integration Expo, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alle tecnologie per il live entertainment. Grazie al contributo di Dj Mag Italia, nell’ambito del Mir Club, da oggi a martedì sfilata di star, a partire, a partire dall’opening act di Dj Kowu, che porta in fiera i mashup che l’hanno reso virale sui social. Tra gli eventi il featuring tra Aladyn, dj e produttore di riferimento nella scena hip hop, elettronica e radiofonica, e Saturnino, bassista e protagonista della scena funk, pop e live italiana, tra musica elettronica, musica suonata dal vivo e video.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A tutto Mir, dj in scena e grande festa MIR 2026, a Rimini torna MIR Club: tre giorni tra DJ cultureRimini si prepara ad accogliere una nuova edizione di MIR – Multimedia Integration Expo, in programma dal 12 al 14 aprile 2026. Il dj parigino Notre Dame ospite speciale al Peter Pan per il party ufficiale del MirLunedì 13 aprile, il Peter Pan Club ospiterà il party ufficiale del Mir (Multimedia integration expo), con la musica di Notre Dame, Mappa e Zøedïac. Forever Starts Now | ROMANTIC COMEDY | Full Movie in English