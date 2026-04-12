A Rosciano iniziati i lavori di recupero del castello medievale

Sabato 11 aprile si è svolta una cerimonia ufficiale a Rosciano, segnando l'inizio dei lavori di recupero e valorizzazione del castello medievale della zona. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici incaricati degli interventi, che hanno presenziato alla fase di avvio degli interventi di restauro. L’operazione prevede interventi di consolidamento e risanamento per preservare l’edificio storico.

Iniziati i lavori di recupero e valorizzazione al castello medievale di Rosciano con una cerimonia ufficiale che si è tenuta nella mattinata di sabato 11 aprile.Partecipazione ampia e sentita da parte delle istituzioni e della cittadinanza. L’intervento si inserisce nel progetto regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Torna la Pasquetta ai piedi del castello medievale di Roccascalegnall 6 aprile 2026 torna il tradizionale grande evento della Pasquetta a Roccascalegna. Al via la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di CordovadoLa primavera fiorisce in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, tra questi anche il labirinto di rose del Castello di Cordovado, in Friuli, dove...