A Popoli è la scuola Patini-Liberatore di Castel di Sangro a vincere la seconda edizione del Premio Croce Debate 2026 FOTO

A Popoli, la scuola Patini-Liberatore di Castel di Sangro ha conquistato la vittoria nella seconda edizione del Premio Croce Debate 2026. La squadra composta da quattro studenti, Francesca Cardo, Alessandro Tocci, Luigi Di Felice e Angelo Marcelli, ha superato gli altri partecipanti durante la competizione. La premiazione si è svolta di recente, con una cerimonia che ha visto anche la presentazione di alcune fotografie dell’evento.

È stata la squadra dell’Istituto di Istruzione Superiore “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro, composta da Francesca Cardo, Alessandro Tocci, Luigi Di Felice e Angelo Marcelli, a vincere la seconda edizione del Premio Croce Debate. L'iniziativa, inserita nel programma del premio nazionale di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Premio Croce: seconda edizione del torneo scolastico di debateSabato 11 aprile, dalle 9 alle 17, si terrà la seconda edizione del Premio Croce nell’istituto omnicomprensivo “B. ’Premio Denis Mahon’, la seconda edizione del concorso per studentiIl legame indissolubile tra la città di Cento e il grande studioso britannico Sir Denis Mahon si rinnova anche per il 2026.