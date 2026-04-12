A Montecarlo non poteva esserci finale migliore di Sinner-Alcaraz

A Montecarlo si è conclusa con un match tra due dei più giovani e promettenti tennisti del circuito, in una finale che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La partita ha visto confrontarsi due atleti di alto livello, con un pubblico presente per assistere allo scontro tra il numero uno e il numero due del torneo. L’evento si è svolto sulla scena di un prestigioso torneo su terra battuta, attirando numerosi spettatori e media internazionali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non poteva esserci finale migliore di Sinner-Alcaraz all'ATP di Montecarlo 2026. Il numero 1 vs il numero 2 nel primo Master 1000 su terra rossa di stagione, prima tappa di un percorso che passando per Barcellona, Madrid e Roma conduce proprio lì, al Roland Garros. Impossibile non pensare alle due super finali su terra giocate nel 2025, la prima agli Internazionali di Roma (dopo un rientro post squalifica di tre mesi per il nostro Jannik ), poi a Parigi. Entrambe combattutissime, entrambe vinte da Carlos.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A Montecarlo non poteva esserci finale migliore di Sinner-Alcaraz Atp Montecarlo 2026, Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finaleCome da pronostico sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters‘, terzo “1000” stagionale, dotato di... Leggi anche: Finale epocale Sinner-Alcaraz a Montecarlo: in palio il n.1 del mondo